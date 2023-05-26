Польша остановит проезд фур из России и Белоруссии через границу

Министерство внутренних дел (МВД) Польши остановит проезд через польско-белорусскую границу зарегистрированных в России и Белоруссии грузовиков с товарами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект распоряжения кабмина.

Согласно проекту постановления, грузовое пограничное движение на пограничных пунктах с Белоруссией будет приостановлено до отмены для грузовых автомобилей, автомобильных тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, а также составов транспортных средств, зарегистрированных на территории Белоруссии или России.

Ранее в пресс-службе российского кабмина сообщили о проработке вопроса запрета транзита польских фур через Россию и заправки машин по российским ценам. На пленарном заседании 23 мая Госдума приняла соответствующее обращение палаты к правительству России.

15 мая министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявлял, что Польша разблокировала контрольно-пропускной пункт (КПП) «Дорохуск — Ягодин», который обеспечивает 40% грузопотока с Украины в Польшу.