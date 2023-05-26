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Путин: Россия начала процесс переориентации на развивающиеся рынки

Путин заявил о начале переориентации на развивающиеся рынки задолго до сегодняшних событий

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Татьяна Барыбина/Пресс-служба губернатора Ставропольского края/РИА Новости

Россия начала процесс переориентации на быстроразвивающиеся рынки задолго до нынешних событий, хотя и не все успела сделать. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями «Деловой Россией», написало агентство ТАСС.

«А мы в свое время постепенно начали вот эту переориентацию [на быстроразвивающиеся рынки], повторяю, не в связи даже с сегодняшними событиями трагическими, нет. Мы просто заранее поняли, где эти центры роста мировой экономики, и начали с этим работать», — отметил глава государства.

Путин выразил сожаление по поводу того, что Москве не все удалось сделать, как хотелось бы. В пример президент привел Восточный полигон, инфраструктура которого развивается не с желаемой скоростью.

Ранее 26 мая президент России предложил объявить в стране Пятилетие созидательного предпринимательского труда.

До этого в тот же день глава государства заявил, что российский бизнес активно осваивает рынок после ухода части зарубежных транснациональных компаний из России.

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