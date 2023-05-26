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Путин оценил работу отечественных бизнесменов

Путин заявил, что отечественный бизнес продемонстрировал связь интересов именно с РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что большинство отечественных бизнесменов делом доказали, что их интересы сопряжены именно с РФ и здесь они намерены в будущем расширять производства. Об этом сообщает ТАСС.

«Абсолютное большинство отечественных предпринимателей, я хочу это подчеркнуть, уважаемые друзья и коллеги, убедительно делом показали, что именно с Россией связаны ваши интересы...», — подчеркнул Путин во время встречи с участниками мероприятия «Деловая Россия».

По его словам, именно указанные бизнесмены планируют расширять производство внутри страны и приобретать активы.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов назвал справедливым взнос с бизнеса в бюджет.

Также Матвиенко призвала бизнес инвестировать в Россию по принципу «все в дом, все в семью»

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