В США продолжаются переговоры по увеличению госдолга страны

Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что на переговорах американской администрации и конгресса об увеличении потолка государственного долга наблюдается прогресс. Об этом он сказал в эфире телеканала CNN.

«Есть прогресс. Наша задача — договориться, поскольку дефолт неприемлем», — сказал Адейемо.

Ранее президент США заявил, что американская администрация и конгресс Соединенных Штатов согласны с тем, что наступление в стране дефолта недопустимо, и на переговорах о повышении потолка госдолга есть прогресс.

Газета The Washington Post перечислила ключевые события, которые довели госдолг США до $31 трлн. В частности, это войны в Ираке и Афганистане, а также последствия от пандемии коронавируса.