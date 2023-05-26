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В США продолжаются переговоры по увеличению госдолга страны

Замминистра финансов США Адейемо заявил о прогрессе в переговорах по предотвращению дефолта

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Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что на переговорах американской администрации и конгресса об увеличении потолка государственного долга наблюдается прогресс. Об этом он сказал в эфире телеканала CNN.

«Есть прогресс. Наша задача — договориться, поскольку дефолт неприемлем», — сказал Адейемо.

Ранее президент США заявил, что американская администрация и конгресс Соединенных Штатов согласны с тем, что наступление в стране дефолта недопустимо, и на переговорах о повышении потолка госдолга есть прогресс.

Газета The Washington Post перечислила ключевые события, которые довели госдолг США до $31 трлн. В частности, это войны в Ираке и Афганистане, а также последствия от пандемии коронавируса.

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