В России указали на зависимость поставок электроники от параллельного импорта

Наиболее востребованной продукцией, которую предприниматели ввозят на российский рынок по параллельному импорту, оказалась электроника. В данном сегменте такую схему поставок выбирают 41% бизнесменов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования аналитиков сервиса «МойСклад».

На втором месте по популярности у предпринимателей оказались товары для дома, а тройку наиболее востребованных категорий замкнула одежда и обувь. Вышеперечисленные виды продукции по параллельному импорту ввозят на российский рынок 34% и 31% бизнесменов соответственно, уточняется в статье.

«Порядка 41% предпринимателей ввозят по параллельному импорту электронику, 34% — товары для дома, 31% — одежду и обувь, 25% — товары для детей, 18% — автотовары, 17% — товары для здоровья и красоты <....> В целом 17% представителей малого и среднего бизнеса продают товары из списка параллельного импорта», — заключается в материале.

26 мая газета «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя комитета контрактного производства Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Георгия Левина сообщила, что после ухода ряда зарубежных производителей электроники большинство российских контрактных разработчиков захотели заместить их долю на внутреннем рынке. Для наращивания мощностей ряд вендоров конечного оборудования уже обратились за помощью к контрактным производителям в Китае, Вьетнаме и Индии.