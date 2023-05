На Западе усомнились в эффективности санкций из-за роста нефтяных доходов России

По итогам марта-апреля текущего года Россия смогла полностью восстановить объемы доходов от экспорта сырой нефти после падения сырьевой выручки в январе-феврале. За два месяца весны этот показатель достиг наибольшего уровня с ноября прошлого года за счет обхода механизма предельных цен на сырье в $60 за баррель, сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на результаты доклада аналитиков финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Centre for Research on Energy and Clean Air, CREA).

Одной из главных причин подобной динамики стала неспособность Коалиции по ограничению цен пересмотреть потолок в сторону снижения и обеспечить соблюдение санкционной политики в отношении перевозок российского сырья. В результате этого Москва смогла «систематически» обходить введенные западными странами ограничения, уточняется в статье.

«Россия впервые смогла экспортировать свой основной сорт сырой нефти по ценам, которые систематически превышали предельный уровень, установленный США, ЕС и союзниками. Если пробелы в правоприменении не будут устранены срочно, это рискует навсегда нарушить механизм ограничения цен», — говорится в материале.

Благодаря наращиванию доходов от экспорта нефти в марте доходы России от налоговых поступлений от продажи сырья выросли на 6% в месячном выражении. При этом с начала действия запретов на ЕС на импорт и ограничения цен G7 на российскую нефть Москва заработала в общей сложности €58 млрд ($62,5 млрд) от экспорта сырья морским путем. Все это говорит о том, что западные санкции в их нынешнем виде «утратили силу, целостность и эффективность», заключается в заметке.

16 мая газета Mint со ссылкой на Министерство торговли и промышленности Индии сообщила, что по итогам 2022-2023 финансового года (начался 1 апреля 2022-го и завершился 31 марта 2023-го) Россия стала крупнейшим поставщиком сырой нефти на индийский внутренний рынок. За указанный период времени Москва направила Нью-Дели 50,84 млн тонн сырья, заработав на экспорте $31,02 млрд.