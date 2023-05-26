Финансовый аналитик объяснил, что будет с курсом доллара в случае дефолта в США

Дефолт, который может произойти в США 1 июня, может привести к значительному снижению курса доллара, что, в свою очередь, может негативно отразиться на российской экономике. Об этом Life рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Ситуация с долларом неоднозначная. Если США фактически объявят дефолт, то будет наблюдаться сильный негативный импульс на мировых финансовых рынках, в том числе и на валютном рынке. При этом может произойти сначала укрепление доллара в краткосрочной перспективе, так как в такой ситуации он может быть воспринят как актив с более низким уровнем риска по сравнению с остальными валютами», — сказал эксперт.

Кроме того, по его мнению, доллар может укрепиться и в ответ на рост спроса на долларовые активы, поскольку многие инвесторы будут искать ликвидные активы во время повышенной неопределенности на рынках.

При этом фактический дефолт США может вызвать недоверие к данной валюте, поэтому в долгосрочной перспективе может произойти обесценивание доллара, добавил аналитик. Вследствие этого может снизиться спрос на доллар и произойти его обвал. Но сделать точный прогноз сложно, потому что это зависит от многих факторов, включая общее состояние экономики США, добавил Антонов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что дефолта в стране не будет, а переговоры с конгрессом идут вокруг параметров бюджета.