В МЭА заявили о кардинальной перемене в структуре мировой энергосистемы

По итогам текущего года объемы инвестиций в солнечную энергетику впервые превысят расходы на добычу нефти и достигнут планки $1 млрд в день. Таким образом, на глобальном энергетическом рынке произойдет «кардинальная перемена», которая поможет создать новую экономику, основанную на использовании экологически чистых ресурсов, приводит слова главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля газета Financial Times.

Ожидается, что к концу декабря 2023-го ежегодные инвестиции в «зеленую» (возобновляемую) энергетику достигнут $1,7 трлн. Этот показатель окажется на 24% больше в сравнении с уровнем 2021-го. При этом расходы на нефтегазовую отрасль, согласно оценке МЭА, составят только $1 трлн, уточняется в статье.

«Инвестиции в солнечную энергетику в 2023 году впервые превысят расходы на добычу нефти и достигнут $1 млрд в день. Если инвестиции в возобновляемые источники энергии продолжат расти таким же темпами, как в последние несколько лет <...>, то скоро мы увидим рождение совершенно новой энергетической системы», — заключил Бироль.

8 мая вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что ФРГ может самостоятельно обеспечить лишь до 30% своих потребностей в «зеленом» водороде. Данный вид топлива, который производят при помощи солнечной и ветровой энергии, является основой по отказу страны от использования ископаемых энергетических ресурсов.