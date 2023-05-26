В КНР выразили обеспокоенность из-за экспортных ограничений США

Глава Министерства коммерции Китая Ван Вэньтао провел встречу с министром торговли США Джиной Раймондо, в ходе которой выразил ей обеспокоенность КНР из-за экспортных ограничений США, сообщается на сайте китайского ведомства.

«Китай выразил серьезную обеспокоенность торгово-экономической стратегией американской стороны <…> в том числе [в сфере поставок] полупроводников, а также экспортными ограничениями», — говорится в заявлении.

В Минкоммерции отметили, что министры условились наладить каналы для обсуждения сотрудничества между КНР и США для того, чтобы преодолеть проблемы в торговле между странами.

Вместе с тем в начале мая газета The Wall Street Journal писала, что санкции США против КНР стимулируют развитие китайской электронной отрасли.

В апреле сообщалось, что Китай увеличивает золотые резервы для подготовки к санкциям США.