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«Медвежонка Барни» на Украине внесли в список «спонсоров войны»

Киев внес Mondelez International в список «спонсоров войны» из-за отказа уходить из РФ

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Evgen Kotenko/Reuters

Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло американскую компанию Mondelez International в список международных спонсоров войны. Об этом говорится в сообщении НАПК в Telegram-канале.

Отмечается, что причиной стал отказ компании уходить с российского рынка

«Многие бизнесы, заботящиеся о своей репутации, покинули Россию. Но это не о Mondelez International. Судя по всему, ее менеджеров мало беспокоит тот факт, что, платя немалые налоги в госбюджет Москвы, компания вносит свой вклад в обеспечение армии [России]», — говорится в сообщении агентства.

Компания выпускает в России продукты под торговыми марками «Юбилейное», OREO, «Медвежонок Барни», TUC, шоколад Alpen Gold, «Воздушный», Milka и Picnic. Завод в Великом Новгороде производит жевательную резинку Dirol и леденцы Halls.

Годовой доход Mondelez International достигает $26 млрд.

Ранее власти Венгрии призвали не оказывать Украине финансовую помощь, пока крупнейший венгерский банк ОТР остается в списке «международных спонсоров войны».

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