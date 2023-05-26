«Медвежонка Барни» на Украине внесли в список «спонсоров войны»

Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло американскую компанию Mondelez International в список международных спонсоров войны. Об этом говорится в сообщении НАПК в Telegram-канале.

Отмечается, что причиной стал отказ компании уходить с российского рынка

«Многие бизнесы, заботящиеся о своей репутации, покинули Россию. Но это не о Mondelez International. Судя по всему, ее менеджеров мало беспокоит тот факт, что, платя немалые налоги в госбюджет Москвы, компания вносит свой вклад в обеспечение армии [России]», — говорится в сообщении агентства.

Компания выпускает в России продукты под торговыми марками «Юбилейное», OREO, «Медвежонок Барни», TUC, шоколад Alpen Gold, «Воздушный», Milka и Picnic. Завод в Великом Новгороде производит жевательную резинку Dirol и леденцы Halls.

Годовой доход Mondelez International достигает $26 млрд.

Ранее власти Венгрии призвали не оказывать Украине финансовую помощь, пока крупнейший венгерский банк ОТР остается в списке «международных спонсоров войны».