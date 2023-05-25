В «Яндексе» прокомментировали сообщения о планируемой реструктуризации

В «Яндексе» заявили, что окончательного решения о потенциальном составе экономических инвесторов компании после реструктуризации пока не принято. Об этом сообщается на сайте компании.

В заявлении отмечается, что совет директоров «Яндекса» уже рассмотрел заявки инвесторов на покупку долей в компании, теперь их должны будут одобрить акционер. При этом, новые инвесторы не смогут иметь контроля на «Яндексом», он сохранится у менеджмента.

Отмечается, что после того, как все возможные изменения будут проанализированы и зафиксированы, «Яндекс» анонсирует детали предполагаемой реструктуризации. Разрабатываемые советом директоров варианты учитывают интересы всех текущих акционеров, сотрудников и компании.

В «Яндексе» отметили, что окончательное решение о потенциальном составе экономических инвесторов пока не принято.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что кредитная организация стала участником консорциума по покупке доли в российской поисковой системе «Яндекс».

По словам председателя ВТБ, размер доли банка в компании пока не определили, этот вопрос в настоящее время обсуждают. Костин отметил, что сделку по приобретению доли в активе могут закрыть до конца 2023 года. Стоимость он не назвал.