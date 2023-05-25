ОАЭ, Турция и Китай закупили у России больше всего золота после начала спецоперации

По итогам прошлого года Объединенные арабские эмираты (ОАЭ) стали ключевым импортером российского золота, сообщает Reuters со ссылкой на данные российской таможни, которые были получены от коммерческого поставщика. Также нарастили ввоз золота из России Турция и Китай.

По данным агентства, в прошлом году объем импорта российского золота ОАЭ достиг 75,7 тонны на сумму $4,3 млрд. Годом ранее показатель составлял всего 1,3 тонны.

Заметно нарастили объемы ввоза российского золота Турция и Китай, страны импортировали по 20 тонн в период с 24 февраля 2022 года по 3 марта 2023 года, указывает Reuters.

Всего, согласно данным, на которые ссылается Reuters, указанный период Россия экспортировала 116,3 тонны металла, а на эти три страны пришлось 99,8% экспорта драгоценного металла. При этом не уточнялось, сколько добытого золота идет на экспорт.

Агентство Bloomberg 3 мая сообщило, что после введения санкций со стороны стран Евросоюза и «Большой семерки» российское золото стали перенаправлять преимущественно на азиатские рынки сбыта, в том числе ОАЭ, Гонконг и Турцию. При этом продажами драгоценного металла из РФ начали заниматься в основном малоизвестные фирмы, следовало из публикации.