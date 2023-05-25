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В Роскачестве рассказали, на каких смартфонах покупка авиабилетов может обойтись дороже

Роскачество: покупка авиабилетов в приложениях iOS может быть дороже, чем Android

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Depositphotos

Роскачество выяснило, что покупка авиабилетов в приложениях на смартфонах с операционной системой iOS может оказаться дороже, чем на телефонах с Android. Разница может быть от нескольких руб. до нескольких сотен руб., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На iPhone билеты дороже — частично правда. На iOS у трех приложений цена оказалась чуть выше, чем на Android, а разница составила от нескольких рублей до нескольких сотен», — отметили в пресс-службе Роскачества.

Такой вывод эксперты ведомства сделали по итогам тестирования восьми популярных у россиян приложений для поиска и покупки авиабилетов.

В Роскачестве пришли и к другим выводам по итогам проверки. Эксперты назвали частично правдивыми тезисы о том, что летать ночью дешевле и что при повторном запросе вырастает цена на авиабилет. При этом при втором сценарии цена может как вырасти, так и снизиться, но всего на несколько рублей. Кроме того, точным является то, что дешевле летать из Москвы. Цена на билет будет дешевле, если покупать билеты заранее, напрямую у авиакомпаний и сразу в обе стороны. В Роскачестве отметили, что стоимость билетов действительно зависит от дня недели — в среду они обойдутся немного дороже, чем в воскресенье. Но мифами являются тезисы о том, что дешевле можно приобрести авиабилеты на смартфонах с включенным VPN и если покупать их после обеда.

Проверка проводилась по 145 критериям для Android и 142 для iOS, из которых 91 параметр относится к функциональности.

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