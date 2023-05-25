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В России резко выросло число неплательщиков по кредитам

ФССП: число злостных неплательщиков по кредитам в России выросло на 25% в первом квартале

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Павел Бедняков/РИА Новости

По итогам первого квартала 2023 года число неплательщиков по кредитам в России выросло на 25%, до 14,4 млн человек, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на сообщение от Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

По итогам января – марта этого года число исполнительных производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков достигло 14,4 млн. Это на 25% больше, чем в первом квартале 2022-го. Для сравнения: по итогам первых трех месяцев 2020 года количество таких дел составляло 7,6 млн.

В публикации отметили, что совокупный размер долгов составляет почти 2 трлн рублей. При этом лидирующим регионом по числу неплательщиков стал Башкортостан. На втором месте Краснодарский край, а замыкает тройку – Красноярский край.

По данным ФССП, россияне затрудняются оплатить свои долги из-за низкой платежеспособности и высокой закредитованности. Также на ситуацию влияет отсутствие обеспечения выданных займов залогом. Эксперты рынка добавили, что число исполнительных производств выросло из-за увеличения доли судебной практики и сложной экономической обстановки в стране в последние несколько лет.

24 мая ВЦИОМ сообщил, что доля россиян, у которых есть кредиты, выросла с 26% до 46% с 2009 года. При этом в 2022 и 2023 годах кредитная активность россиян несколько понизилась из-за санкций и сложностей долгосрочного планирования — с 53% в 2019 году до 46% в 2023 году.

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