Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ЦБ России рассказали о росте средств населения в банках в апреле

ЦБ заявил об увеличении средств населения в банках на 604 млрд рублей в апреле

close
100%
Мария Девахина/РИА «Новости»

По итогам апреля 2023 года средства населения в российских банках выросли на 604 млрд рублей. Об этом сообщается в материале Центробанка «О развитии банковского сектора Российской Федерации в апреле 2023 года».

«В апреле средства населения (без счетов эскроу) выросли довольно существенно (+604 млрд руб., или +1,6%) после умеренного роста в марте (+0,7%)», — отметили в документе.

По данным регулятора, такая ситуация произошла, в том числе, и из-за авансирования социальных выплат перед праздниками в мае и увеличения их размера. В частности, речь идет об индексации пенсий.

7 марта главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич заявил, что риски ослабления рубля в текущем году велики, поэтому для сохранения сбережений лучше частично перевести их в другие валюты. Эксперт указал, что возможности валютной диверсификации снизились за счет перехода доллара и евро в статус недружественных. Это способствовало появлению инфраструктурных рисков и дополнительных расходов, связанных с владением такими валютами.

До этого финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин назвал юань «отличной альтернативой» доллару и евро. Эксперт отметил, что китайская валюта может защитить россиян от растущих рисков со стороны Запада.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях