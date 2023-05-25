В ЦБ России рассказали о росте средств населения в банках в апреле

По итогам апреля 2023 года средства населения в российских банках выросли на 604 млрд рублей. Об этом сообщается в материале Центробанка «О развитии банковского сектора Российской Федерации в апреле 2023 года».

«В апреле средства населения (без счетов эскроу) выросли довольно существенно (+604 млрд руб., или +1,6%) после умеренного роста в марте (+0,7%)», — отметили в документе.

По данным регулятора, такая ситуация произошла, в том числе, и из-за авансирования социальных выплат перед праздниками в мае и увеличения их размера. В частности, речь идет об индексации пенсий.

7 марта главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич заявил, что риски ослабления рубля в текущем году велики, поэтому для сохранения сбережений лучше частично перевести их в другие валюты. Эксперт указал, что возможности валютной диверсификации снизились за счет перехода доллара и евро в статус недружественных. Это способствовало появлению инфраструктурных рисков и дополнительных расходов, связанных с владением такими валютами.

До этого финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин назвал юань «отличной альтернативой» доллару и евро. Эксперт отметил, что китайская валюта может защитить россиян от растущих рисков со стороны Запада.