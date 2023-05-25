РИА Новости: госдолг США в 107 раз больше российского

Государственный долг США в 2022 году более чем в 100 раз превышал российский и равнялся совокупной государственной задолженности следующих 13 крупнейших стран-должников, сообщает РИА Новости.

По итогам прошлого года государственный долг США достиг рекордной цифры в $31,42 трлн. При этом обязательства следующих 13 крупнейших должников были на $23 млрд меньше — $31,4 трлн.

Правительство Японии с долгом в $9,59 трлн находится на втором месте в мире, на третьем — Китай с $3,75 трлн. Великобритания задолжала $3,03 трлн, а Италия — $2,88 трлн. Затем следуют Франция, Индия, Германия, Испания, Канада, Бразилия, Южная Корея, Сингапур и Австралия — на них совокупно приходится долг в $12,15 трлн.

Государственный долг Российской Федерации по итогам 2022 года составил лишь $294,8 млрд. Это в 107 раз меньше долга США, в 33 раза — японского, и в 13 раз — китайского.

Ранее сообщалось, что с октября 2022 года по апрель 2023 года США потратили на обслуживание госдолга $460,26 млрд или 12,75% от всех расходов федерального бюджета.