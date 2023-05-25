Российских дачников предупредили о штрафе за мытье машины на территории СНТ

Мытье автомобиля на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ) грозит штрафом в размере до 5 тысяч рублей. Об этом РИА Недвижимость рассказал специалист юридической практики компании «Интерцессия» Андрей Попельнюх.

Также нарушителя могут обязать выплатить компенсацию за нанесенный экологический ущерб.

На моющего автомобиль соседа могут пожаловаться дачники в местную администрацию или правоохранительные органы. Они проведут проверку и вынесут постановление о совершении административного правонарушения.

«Штраф за мойку или ремонт автомобиля на прилегающей территории к частному домовладению на территории СНТ составляет для граждан от 3 до 5 тысяч рублей», — уточнил Попельнюх.

Отмечается, что российское законодательство запрещает выливать грязную воду или химикаты на участки соседей и территорию самого СНТ.

Дачники могут обратиться в экологический надзор для установки факта загрязнения почвы химическими веществами. Если результат «на химию» будет положительным, то нарушителю придется оплатить расходы по восстановлению участка земли.

Ранее Росреестр назвал самые распространенные нарушения на дачных участках.