Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российских дачников предупредили о штрафе за мытье машины на территории СНТ

Юрист Попельнюх: мытье машины на даче грозит штрафом до ₽5 тыс. и дополнительными санкциями

close
100%
Shutterstock

Мытье автомобиля на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ) грозит штрафом в размере до 5 тысяч рублей. Об этом РИА Недвижимость рассказал специалист юридической практики компании «Интерцессия» Андрей Попельнюх.

Также нарушителя могут обязать выплатить компенсацию за нанесенный экологический ущерб.

На моющего автомобиль соседа могут пожаловаться дачники в местную администрацию или правоохранительные органы. Они проведут проверку и вынесут постановление о совершении административного правонарушения.

«Штраф за мойку или ремонт автомобиля на прилегающей территории к частному домовладению на территории СНТ составляет для граждан от 3 до 5 тысяч рублей», — уточнил Попельнюх.

Отмечается, что российское законодательство запрещает выливать грязную воду или химикаты на участки соседей и территорию самого СНТ.

Дачники могут обратиться в экологический надзор для установки факта загрязнения почвы химическими веществами. Если результат «на химию» будет положительным, то нарушителю придется оплатить расходы по восстановлению участка земли.

Ранее Росреестр назвал самые распространенные нарушения на дачных участках.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях