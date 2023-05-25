Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Оппозиционный кандидат в президенты Турции выступил против газового хаба

Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу назвал создание газового хаба угрозой стране

close
100%
Alp Eren Kaya/Republican People's Party/Handout via Reuters

Оппозиционный кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу заявил в интервью Youtube-каналу Babala TV, что, по его мнению, создание газового хаба опасно для страны и угрожает ее энергетической независимости.

«Я не буду выступать против хороших отношений с Москвой, наоборот – в некоторых сферах, таких как нефтехимическая промышленность, алюминиевая – получили технологическую инфраструктуру от РФ. Однако я выступаю против зависимости Турции от России в плане энергетики», — сказал политик.

Он отметил, что такая зависимость «в крайней степени» опасна и может создать серьезные проблемы для Анкары в будущем, когда увеличится с 30-40% до 70-80%, как оценил Кылычдароглу.

При этом кандидат в президенты предложил продавать газ странам Европы с месторождений в Восточном Средиземноморье со скидкой.

Ранее руководитель Министерства энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что хаб по поставкам в Европу природного газа через территорию страны, в том числе утраченных объемов транзита через «Северный поток», заработает максимум в течение года.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях