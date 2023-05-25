Оппозиционный кандидат в президенты Турции выступил против газового хаба

Оппозиционный кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу заявил в интервью Youtube-каналу Babala TV, что, по его мнению, создание газового хаба опасно для страны и угрожает ее энергетической независимости.

«Я не буду выступать против хороших отношений с Москвой, наоборот – в некоторых сферах, таких как нефтехимическая промышленность, алюминиевая – получили технологическую инфраструктуру от РФ. Однако я выступаю против зависимости Турции от России в плане энергетики», — сказал политик.

Он отметил, что такая зависимость «в крайней степени» опасна и может создать серьезные проблемы для Анкары в будущем, когда увеличится с 30-40% до 70-80%, как оценил Кылычдароглу.

При этом кандидат в президенты предложил продавать газ странам Европы с месторождений в Восточном Средиземноморье со скидкой.

Ранее руководитель Министерства энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что хаб по поставкам в Европу природного газа через территорию страны, в том числе утраченных объемов транзита через «Северный поток», заработает максимум в течение года.