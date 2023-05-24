ЦБ РФ: корпоративное и розничное кредитование в апреле продолжило рост

В Центробанке России заявили, что корпоративное и розничное кредитование в апреле продолжило рост, сообщается на сайте банка.

По данным банка, корпоративный кредитный портфель российских банков в апреле вырос на 1,7%. Розничное кредитование выросло на 1,2%.

Как отметили в ЦБ, активный рост кредитования говорит о восстановлении деловой активности. При этом росли только кредиты в рублях, валютный портфель практически не изменился.

Ранее в Центробанке России (ЦБ) заявили, что кредитная задолженность россиян в апреле увеличилась на 1,2%. При этом рост задолженности в первом квартале текущего года составил 2,5%.

В ЦБ отметили, что количественные ограничения на выдачу займов с начала нынешнего года не привело к стагнации портфеля необеспеченных потребительских кредитов. Вышеуказанные показатели задолженности «были обеспечены увеличением спроса на кредиты со стороны населения».

Также в Центробанке заявили, что регулятор собирается продолжить ограничивать рост закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой.