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ЕС анонсировал введение рестрикций в отношении пяти граждан Молдавии

Евросоюз в скором времени введет санкции против пяти молдавских политиков и бизнесменов

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Евгений Одиноков/РАИ «Новости»

Евросоюз в ближайшее время введет рестрикции в отношении пяти политиков и предпринимателей Молдавии за якобы попытку организации пророссийского государственного переворота. Об этом сообщает онлайн-газета EUobserver.

По информации издания, в санкционном списке числятся: вице-председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Марина Таубер, бизнесмены Илан Шор и Владимир Плахотнюк. Их действия, по оценке Европейского союза, дестабилизируют республику.

В материале отмечается, что пятерым молдаванам заблокируют финансовые средства в европейских банках в целях «попытки остановить РФ от узурпации власти в Молдавии».

В апреле Евросоюз разработал механизм введения санкций в отношении любых представителей молдавской оппозиции, которые, по мнению Брюсселя, «подрывают суверенитет Молдавии».

Позднее сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду положительно оценила решение Евросоюза о санкциях в отношении лиц, дестабилизирующих обстановку в стране.

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