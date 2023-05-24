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Путин заявил, что цены на энергоносители близки к экономически обоснованным

Путин: цены на энергоносители приближаются к экономически обоснованным

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания второго Евразийского экономического форума заявил, что цены на энергоносители приближаются к экономически обоснованным. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24».

По словам Путина, энергетический кризис в европейских странах, который развивался в прошлом году, сошел на нет, поэтому цены на энергоносители возвращаются к экономически обоснованным рынком.

«Не хочется сейчас возвращаться к тому, о чем постоянно и много вещали наши оппоненты по поводу энергетического кризиса в Европе, но я хочу еще раз вспомнить о том, кто виноват в этом. Да, кризис был. Сейчас цены там, слава богу, приближаются к экономически обоснованным», — пояснил российский президент.

Он добавил, что вины России в энергетическом кризисе в Европе нет, так как «Северный поток 1» взорвали, «Северный поток 2» не открыли».

Ранее Путин говорил, что «обвальный» сценарий для российской экономики уже явно не сбудется.

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