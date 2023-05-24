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В Еврокомиссии захотели повысить расходы на оборону, не повышая дефицит бюджета

Замглавы Еврокомиссии Домбровскис заявил о милитаризации и «озеленении» экономики ЕС

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Ministerstwo Obrony Narodowej

Заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил о планах по милитаризации и «озеленении» экономики ЕС без повышения дефицита бюджета объединения, сообщает ТАСС.

«Да, в ближайшие годы и, возможно, десятилетия у нас будут высокие потребности в инвестициях для цифрового и зеленого перехода и укрепления наших оборонных расходов. Нам предстоит придумать, как сделать это, параллельно гарантируя, чтобы уровень дефицита и государственного долга оставался приемлемым», — заявил Домбровскис.

Домбровскис, выступая на пресс-конференции, посвященной возвращению с 2024 года в ЕС контроля бюджетной дисциплины для обуздания инфляции заявил, что накопление новых долгов для ЕС является невыгодным.

Ранее европейский парламент с подачи лидера Европейской народной партии (ЕНП), ведущей наднациональной фракции Европарламента, Манфреда Вебера поддержал ускоренную процедуру обсуждения роста военных расходов Европейского союза.

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