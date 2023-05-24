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В ЕАЭС рассказали о переходе на расчеты в нацвалютах

Вице-премьер Оверчук: страны ЕАЭС перешли на взаимные расчеты в нацвалютах на 90%

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Depositphotos

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук заявил, что страны ЕАЭС перешли на взаимные расчеты в нацвалютах на 90%, сообщает ТАСС.

«Мы фиксируем скачок использования национальных валют во взаимных расчетах стран союза. ЕАЭС фактически осуществил переход на расчеты в национальных валютах», — заявил Оверчук на втором Евразийском экономическом форуме.

Он добавил, что в марте этот показатель достиг 90%.

Ранее бразильские власти предложили создать единую валюту БРИКС, чтобы отказаться от доллара и избежать санкционного давления со стороны Соединенных Штатов.

Журналист Александр Лемуан отметил, что об обсуждении введения единой валюты на саммите в августе 2023 года заявила в начале мая глава МИД ЮАР Наледи Пандор. Обозреватель назвал этот вопрос актуальным из-за скорого расширения союза. Он указал, что две из пяти стран БРИКС — Россия и Китай — уже находятся под американскими санкциями.

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