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Годовая инфляция в Британии начала замедляться

Годовая инфляция в Британии замедлилась до 8,7% в апреле, но осталась выше прогнозов

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Годовая инфляция в Британии замедлилась до 8,7% в апреле. Однако этот показатель оказался выше, чем прогнозировали аналитики. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).

Годовая инфляция в Британии по итогам апреля замедлилась до 8,7% с 10,1% месяцем ранее. При этом потребительские цены выросли на 1,2%. При этом ранее аналитики прогнозировали, что инфляция будет на уровне 8,2%.

23 мая Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста экономики Британии до 0,4% в 2023 году. При этом в прогнозе говорится, что экономика Великобритании избежит рецессии. В апреле МВФ допускал спад британской экономики на 0,4%.

До этого главный экономист Банка Англии Хью Пилл пожалел, что призвал жителей Британии смириться с тем фактом, что их экономическое положение стало значительно хуже.

Ранее министр финансов страны Джереми Хант заявил, что темпы роста инфляции в Британии до сих пор находятся на достаточно высоком уровне. По его словам, что всего несколько месяцев назад никто не мог представить, что сейчас будут сохраняться такие темпы роста инфляции в стране.

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