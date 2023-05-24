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В США выяснили, что Киев хочет и дальше зарабатывать на транзите российского газа

WP: украинские власти хотят сохранить транзит нефти и газа РФ через свою территорию

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Depositphotos

Власти Украины, несмотря на конфликт и ведение боевых действий, рассчитывают сохранить транзит российской нефти и газа через свою территорию. Об этом сообщили в материале The Washington Post

Подчеркивается, что в Киеве требуют от других стран разрывать какие-либо экономические отношения. При этом на Украине оставляют для себя возможность дальше зарабатывать на транзите, обратили внимание в газете.

В Washington Post добавили, что представленный Банковой «план действий» группы Ермака-Макфола предложил Западу дополнительные санкционные шаги, требующиеся против России.

«Но в плане особо говорилось о сохранении транзита российских энергоресурсов через территорию Украины», — обратили внимание в СМИ.

Так, журналисты упомянули, что Киев призывает прекратить все прямые поставки российского газа в Европейский Союз, кроме как через Украину.

«Каким бы сюрреалистичным это ни казалось, Украина настаивает на том, что у нее практически нет другого выбора, кроме как поддерживать свои собственные коммерческие сделки, и лоббирует их сохранение», — обратили внимание в статье.

Ранее стало известно, что поставки российского газа через Украину в Европу составили 37 млн кубометров 29 апреля.

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