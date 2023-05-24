Россия и Китай увеличили объемы проводимых в нацвалютах расчетов

Уже 70% трансграничных расчетов между Россией и Китаем проводятся в национальных валютах. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе переговоров в Пекине с премьером госсовета КНР Ли Цяном, передает РИА Новости.

«70% трансграничных расчетов между Россией и Китаем уже проводятся в национальных валютах — рублях и юанях. При этом стратегический характер приобрело сотрудничество в энергетической сфере», — отметил Мишустин.

По его словам, Россия стала лидером по поставкам нефти в Китай. Также продолжают расти поставки природного газа, угля и электроэнергии.

Он добавил, что в текущих геополитических условиях важно развивать транспортно-логистические маршруты, которые проходят через границу двух стран. Поэтому сейчас расширяется и модернизируется пограничная структура. Это, в свою очередь, поможет увеличить объемы грузоперевозок.

21 мая в секретариате заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева заявили, что Россия готова обсуждать с Вьетнамом использование нацвалют в торговле, а также оплату услуг и снятие наличных с помощью карт «Мир».