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В Киеве сообщили о начале миссии МВФ по пересмотру финансирования страны

Нацбанк Украины заявил о старте миссии МВФ по пересмотру программы финансирования страны

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Depositphotos

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала свою работу, чтобы пересмотреть программу финансирования Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского регулятора.

«Начала работу миссия Международного валютного фонда с целью проведения первого пересмотра совместной программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility, программа EFF)», — отметили в Нацбанке Украины.

В регуляторе добавили, что во время пересмотра программы будет затрагиваться вопрос по выполнению Украиной обязательств, которые указаны в меморандуме об экономической и финансовой политике. Речь идет о структурных реформах, а также о ряде мер в монетарной и налоговой политике.

Нацбанк Украины указал, что большинство мер уже были выполнены или находятся на конечном этапе реализации. Сама же миссия МВФ будет работать офлайн и онлайн.

В начале апреля глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что Киев получил первый транш от МВФ в размере $2,7 млрд в рамках новой программы финансирования.

До этого исполнительный совет МВФ одобрил выделение Украине $15,6 млрд в рамках кредитной программы на 4 года.

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