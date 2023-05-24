В Белом доме заявили, что США никогда не окажутся в состоянии дефолта

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США никогда не окажутся в состоянии дефолта, несмотря на то, что нет договоренности с американским конгрессом по потолку государственного долга, передает РИА Новости.

«Мы платим по счетам, у нас никогда в истории не было дефолта и никогда не будет», — сказала она журналистам во вторник, комментируя отсутствие договоренностей и разногласия между президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти по повышению потолка госдолга.

Ранее Кевин Маккарти обвинил Байдена в бездействии, которое может привести США к дефолту.

До этого сообщалось, что глава Минфина США Джанет Йеллен заявила в своем письме к руководству конгресса, что, согласно оценкам Министерства, в стране, «весьма вероятно», объявят дефолт к 1 июня, если не будут приняты меры по повышению или приостановке лимита госдолга.