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Глава евродипломатии назвал крупнейшего донора Украины

Глава евродипломатии Боррель: ЕС стал крупнейшим донором Украины, оказав помощь на €65 млрд

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Anushree Fadnavis/Reuters

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС является крупнейшим регионом, который оказал Украине наибольшую помощь. Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны, передает «Интерфакс».

«Европейский союз и его государства-члены, без тени сомнения, являются регионом мира, который оказал ей наибольшую помощь», — подчеркнул Боррель.

По его словам, объем оказанной Киеву помощи — «военной, гражданской, экономической, гуманитарной, финансовой, помощи беженцам» — превысил €65 млрд.

Глава евродипломатии также заявил, что большинство стран ЕС поддержали увеличение объема финансирования Европейского фонда мира, из средств которого финансируют Украину, на €3,5 млрд.

Боррель также рассказал, что в 2023 году страны Евросоюза поставили на Украину 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1300 ракет на €800 млн. Политик отметил, что ЕС ставит задачу в ближайший год поставить на Украину еще 1 млн боеприпасов.

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