У России может появиться новый конкурент на европейском газовом рынке

Власти Евросоюза (ЕС) рассматривают Египет в качестве одного из альтернативных поставщиков природного топлива на европейский энергетический рынок после резкого сокращения поставок из России на фоне международных санкций. В обозримом будущем Египет может стать одним из важнейших экспортеров газа в ЕС, приводит слова директора египетского Управления по регулированию газового рынка Карема Махмуда ТАСС.

Одной из причин наращивания поставок топлива из Египта в Европу может стать «развитая и привлекательная» энергетическая инфраструктура. По уровню оснащения она является одной из лучших на Ближнем Востоке и в Средиземноморском регионе. Кроме того, у африканской страны есть разветвленная газотранспортная сеть, пояснил он.

«Европа рассматривает Египет как очень крупный рынок и стремится, чтобы африканская страна стала одним из важнейших экспортеров газа в ЕС, особенно после завершения нынешнего конфликта между Украиной и Россией <....> Европа заинтересована, чтобы Египет стал альтернативным России источником поставок газа в ЕС», — заявил Махмуд.

На развитие египетской газотранспортной инфраструктуры европейские власти уже выделили гранты. Эта помощь необходима для развития производственных мощностей отрасли, заключил он.

19 декабря агентство Reuters сообщило, что Египет обнаружил крупное газовое месторождение на блоке Nargis в восточном Средиземноморье. Предварительно, объем новой скважины составляет 70 млрд кубических метров природного газа. Благодаря этому африканская страна может стать энергетическим центром в восточном Средиземноморье.