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Глава МВФ дала прогноз по госдолгу США

Глава МВФ рассчитывает, что США скоро решат проблему повышения потолка госдолга

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Yuri Gripas/Reuters

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассчитывает на то, что проблема повышения потолка госдолга США будет решена в ближайшее время усилиями властей. Об этом она заявила в ходе выступления в Лондоне, передает ТАСС.

«Я ожидаю, что решение удастся найти и на этот раз. Давайте посмотрим, как сильно затянутся переговоры, и будем надеяться, что нам не придется ждать последней минуты», — отметила Георгиева.

По ее словам, дискуссии относительно потолка госдолга США, которые идут в конгрессе, «исторически бывают достаточно напряженными, однако решение всегда удается найти», так как иначе пострадают как американская, так и мировая экономика.

Пока дискуссии продолжаются. 22 мая спикер контролируемой республиканцами Палаты представителей Кевин Маккарти и президент США Джо Байден вновь обсудили поднятие потолка госдолга, но к соглашению не пришли. В конце апреля партия республиканцев одобрила законопроект, который в обмен на увеличение потолка госдолга до $32,9 трлн требовал сокращения государственных расходов на общую сумму $4,5 трлн в течение десяти лет и ограничения ежегодного роста правительственных трат цифрой 1%. Демократы и Байден восприняли проект в штыки. Стороны пытаются договориться, чтобы не допустить дефолта в США.

22 мая Bloomberg написал, что если власти США не договорятся по поводу возможного повышения лимита государственного долга, у руководства американского Министерства финансов закончатся наличные деньги для покрытия выплат по обязательствам федерального правительства к 8 или 9 июня.

По данным Statista, на 2 мая 2023 года уровень госдолга США оценивался в $31,5 трлн.

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