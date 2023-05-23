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В России хотят перенять опыт Ирландии в борьбе с употреблением спиртного

ЛДПР внесла в Госдуму проект об «устрашающих этикетках» на бутылках с алкоголем

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Depositphotos

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в парламент внесен законопроект по размещению на бутылках с алкоголем, включая воду, «устрашающих надписей». Об этом сообщается в Telegram-канале депутата.

По его словам, о калорийности, вреде для здоровья и рисках онкологических заболеваний можно будет узнать на этикетках алкогольной продукции, при этом такая инициатива уже реализована в Ирландии.

«Между тем, объемы употребления алкоголя в этой стране неуклонно падают. Чего пока не скажешь о России. А ведь информация о вреде спиртного важна не меньше, чем аналогичные сообщения на пачках сигарет», — пояснил политик.

Как добавил Нилов, теперь ожидается, что Госдума рассмотрит данный проект и примет решение.

В случае, когда законопроект пройдет во всех чтениях, то в России станут маркировать бутылки со спиртным «устрашающими этикетками».

Ранее депутат ГД Султан Хамзаев призвал запретить алкомаркетам иметь сайты и мобильные приложения.

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