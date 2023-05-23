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Австрийский Raiffeisen Bank не смог найти покупателя на свой российский бизнес

Reuters: Raiffeisen Bank решил отделить российскую «дочку», не найдя на нее покупателя

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Depositphotos

Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) не смогла найти покупателя на «Райффайзен» и поэтому решила выделить российскую «дочку» из состава группы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как говорится в публикации, потенциальные инвесторы в российский бизнес RBI опасаются вторичных санкций, поэтому покупатель на банк не нашелся. После выделения «Райффайзена» в отдельную компанию ценные бумаги банка будут размещены на бирже в Вене. Акционеры RBI станут держателями бумаг этой новой структуры и смогут при желании избавиться от долей в организации, которая ведет бизнес с Россией.

Власти Австрии поддерживают выделение «Райффайзена» в отдельную компанию. Но у RBI есть определенные сложности с согласованием сделки со стороны Европейского центрального банка, говорится в публикации. Регулятор проверяет связи банка с Россией.

Гендиректор RBI Йоханн Штробль 6 мая заявил, что RBI может вывести российскую «дочку» из периметра группы или продать ее. Причем это может произойти к концу третьего квартала 2023 года. 5 мая руководство RBI приняло решение прекратить корреспондентские отношения со всеми российскими банками. Единственным исключением стала собственная дочерняя кредитная организация в России — Райффайзенбанк. В начале текущего года уровень деловой активности RBI на российском рынке снизился. Австрийская организация свела к минимуму свое присутствие на территории РФ. Причиной стали сложности ведения бизнеса на фоне международных санкций, объяснялось в презентации к финансовой отчетности RBI за первый квартал текущего года.

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