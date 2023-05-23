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В России стало выгоднее строить коммерческую и индустриальную недвижимость

«Ъ»: себестоимость возведения коммерческой недвижимости в России снизилась на 5-20%

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Себестоимость строительства коммерческой и индустриальной недвижимости снизилась на 5-20% в сравнении с пиковыми показателями прошлого года. Цена квадратного метра в зависимости сегментах сейчас варьируется от 45 тыс. руб. до 150 тыс. руб., сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Дешевле всего в настоящее время обходится строительство складов. В данном сегменте стоимость «квадрата» оценивается в 45-50 тыс. рублей. Наиболее высокие цены в коммерческой и индустриальной недвижимости фиксируются в категории офисов класса А (помещений, расположенных обычно в центральных районах города, а также в престижных зданиях новой постройки и бизнес-центрах), уточняется в статье.

«Затраты девелоперов сократились на 5–20% относительно пиковых значений прошлого года, вернувшись фактически на уровень 2021 года. Средняя себестоимость строительства сухих складов класса А в Москве и области в апреле составила 50 тыс. руб. за 1 кв. м, сократившись на 20% год к году <....> Cейчас строительство склада обходится в 45–47 тыс. руб. за 1 кв. м, торгового центра — в 80–100 тыс. руб., офиса класса А — в 120–150 тыс. руб.», — заключается в материале.

14 мая газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка сообщила, что рынки коммерческой недвижимости по итогам мая 2023 года в Москве и Санкт-Петербурге начали постепенно восстанавливаться. Одной из главных причин подобной тенденции стала положительная динамика трафика в торговых центрах.

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