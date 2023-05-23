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Еврокомиссия одобрила предоставление €1 млрд на поддержку польских фермеров

ЕК одобрила предоставление €1 млрд Польши на помощь аграрием, пострадавшим из-за Украины

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Еврокомиссия одобрила предоставление €1 млрд на поддержку сельхоз производителей Польши, которые пострадали из-за беспошлинного ввоза в Евросоюз украинской продукции после начала конфликта в стране. Об этом говорится в заявлении ЕК, передает ТАСС.

«Еврокомиссия одобрила польскую схему примерно на 1 млрд евро (4,7 миллиарда злотых) для поддержки ликвидности сельскохозяйственных производителей в контексте войны России против Украины», — говорится в заявлении Европейской комиссии.

Ранее сообщалось, что польские фермеры на фоне наплыва украинской агропромышленной продукции получат компенсации на строительство дополнительных хранилищ. По данным Минсельхоза страны, Польша за год купила около 2 млн т зерна у Украины.

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