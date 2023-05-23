Ирак ждет финального ответа от Турции насчет поставок нефти через порт Джейхан

Министр нефти Ирака Хайан Абдель-Гани заявил во вторник, что Багдад ждет окончательного ответа от Турции о возобновлении экспорта нефти через турецкий порт Джейхан. Об этом сообщает Reuters.

«Турецкая сторона сообщила правительству Ирака, что в настоящее время оценивает, был ли трубопровод поврежден в результате разрушительного февральского землетрясения», — сказал министр.

Поставки топлива по трубе Киркук – Джейхан были остановлены 25 марта 2023 года. Это произошло после того как Турция в международном арбитраже Парижа проиграла разбирательство с Ираком, которое началось в 2014 году. Ирак добился признания незаконными разрешений турецких властей на экспорт нефти иракскими курдами без контроля со стороны иракских властей.

Власти Ирака и Турции предварительно договорились о возобновлении поставок нефти через порт Джейхан 4 апреля. 12 мая в Министерстве нефти Ирака сообщили о переоформлении контрактов с международными компаниями на поставки через порт Джейхан в соответствии с требованиями иракской маркетинговой компании SOMO. 13 мая Ирак возобновил экспорт нефти из Иракского Курдистана.