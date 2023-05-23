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Новак сообщил о росте объема поставок энергоресурсов из России в Китай в 2023 году на 40%

Новак заявил, что поставки энергоресурсов из России в Китай в 2023 году выросли на 40%

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Объем поставок российских энергоресурсов в Китай в 2023 году вырос примерно на 40%. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в ходе встречи председателя правительства Михаила Мишустина с российскими деловыми кругами в Шанхае, написало агентство ТАСС.

«Что касается энергетики, это одно из основных направлений развития сотрудничества с КНР. Большой спектр вопросов по сотрудничеству, не только по поставкам энергетических ресурсов, которые растут большими объемами, и в 2022 году значительно выросли. А в 2023 году еще на 40% примерно рост составляет», — сказал он.

Как отметил Новак, в настоящее время российская сторона прорабатывает вместе с китайскими партнерами вопрос совместного участия в поставках недостающего технологического оборудования для энергетической отрасли страны.

Ранее 23 мая премьер-министр Михаил Мишустин сделал заявление, согласно которому для России и Китая является важным объединение ресурсов для создания конкурентоспособных и доступных товаров.

На прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков Kpler написало, что экстремальная для стран Юго-Восточной Азии жара спровоцировала увеличение спроса на поставки угля, газа и мазута из России.

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