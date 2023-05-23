Мишустин: инфляция в РФ на начало мая является самой низкой в Европе

Инфляция в Российской Федерации в начале мая 2023 года замедлилась до 2,3% годовых. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае, пишет ТАСС.

По оценке премьера, это минимальный показатель среди всех европейских государств.

Мишустин указал и на другие позитивные тренды в стране. По его данным, уровень безработицы в России находится на рекордно низком значении и составляет лишь 3,5%.

Ранее Центральный банк России (ЦБ РФ) опубликовал итоги почти двух лет исследований в своем обзоре денежно-кредитной политики (ДКП), а также объявил о начале публичных консультаций с компаниями и банками по поводу оптимального уровня инфляции.