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Мишустин заявил о важности объединения ресурсов и компетенций России и Китая

Мишустин считает особо значимой промышленную и технологическую кооперацию между РФ и КНР

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Kim Kyung Hoon/Reuters

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что для России и Китая является важным объединение ресурсов для создания конкурентоспособных и доступных товаров. Об этом Мишустин сказал, выступая на российско-китайском форуме, проходящем в Шанхае, сообщает РИА Новости.

Премьер-министр отметил особое значение промышленной и технологической кооперации. По словам Мишустина, для создания конкурентоспособных и доступных по цене товаров, необходимых как отраслям, так и потребителям, важно объединить ресурсы и компетенции.

Глава правительства считает, что активное взаимодействие России и Китая в этом направлении позволит добиться хороших результатов.

Ранее сообщалось,что премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с визитом в Китай. Этот визит стал первым для Мишустина в качестве председателя российского правительства.

В Шанхае премьер-министр встретится с представителями российских деловых кругов, а также посетит Шанхайский научно-исследовательский институт нефтехимии корпорации Sinopec и выступит на пленарном заседании Российско-китайского бизнес-форума.

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