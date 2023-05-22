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Министр финансов США подтвердила угрозу дефолта в стране к 1 июня

Глава Минфина США Йеллен предупредила о дефолте к 1 июня из-за неповышения лимита госдолга

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Global Look Press

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила в своем письме к руководству конгресса, что, согласно оценкам министерства, в стране, «весьма вероятно», объявят дефолт к 1 июня, если не будут приняты меры по повышению или приостановке лимита госдолга. Документ опубликован на сайте министерства.

«Согласно нашим оценкам, весьма вероятно, что Министерство финансов не сможет более выполнять обязательства, взятые американским правительством, если Конгресс не найдет решение <…> к началу июня, возможно, даже к первому июня», — сказано в письме.

Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал цирком ситуацию с противоречиями по госдолгу Соединенных Штатов. Он назвал ситуацию «цирком» добавил, что видит, как переговоры по повышению потолка госдолга расписаны словно роли в постановке.

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