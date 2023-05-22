Путин обязал российских эмитентов евробондов выпустить замещающие облигации

Российские юридические лица, у которых есть обязательства по еврооблигациям, должны выпустить замещающие облигации до конца текущего года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Российские юридические лица, имеющие обязательства, связанные с еврооблигациями, обязаны обеспечить исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями, путем размещения до 1 января 2024 года облигаций, оплата которых при их размещении осуществляется еврооблигациями или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения еврооблигаций», — сказано в документе.

В тексте уточняется, что положения об обязанности выпуска замещающих облигаций не должны соблюдать организации, исполнившие надлежащим образом до дня вступления в силу данного указа обязательства перед держателями евробондов, права которых учитываются российскими депозитариями, за счет выпуска замещающих облигаций.

Согласно указу, юрлица РФ, разместившие замещающие облигации, имеют право осуществлять дополнительные выпуски таких облигаций неограниченное число раз. Однако объем выпуска облигаций должен быть аналогичным объему выпуска евробондов, по которым не исполнены обязательства.

Ранее Минфин России направил в правительство предложение о выпуске так называемых патриотических гособлигаций.