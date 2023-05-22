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В США раскрыли, что может помешать планам России по сокращению добычи нефти

Bloomberg: рост экспорта срывает планы России по снижению нефтедобычи на 500 тыс. баррелей

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Dmitry Lovetsky/AP

Наращивание сырьевого экспорта в зарубежные страны может поставить под угрозу срыва реализацию плана по ежемесячному сокращению добычи нефти в России на 500 тыс. баррелей в сутки. В период с 1 по 17 мая местные перерабатывающие заводы (НПЗ) снизили ежедневную производительность лишь на 372 тыс. баррелей в сравнении с февральскими показателями, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Российские НПЗ переработали меньше сырой нефти с начала текущего месяца из-за сезонных ремонтных работ. Однако сокращение было менее значительным, чем ожидалось согласно заявлениям вице-премьера Александра Новака. В итоге часть сырья отправляется на зарубежные энергетические рынки, включая азиатские, уточняется в статье.

«Российские НПЗ сократили свою среднесуточную производительность до 5,34 млн баррелей с 1 по 17 мая. Это примерно на 372 000 баррелей в день меньше, чем в феврале <....> Однако местные НПЗ, похоже, перенаправляют за рубеж объемы сырой нефти, которые не перерабатываются внутри страны. В среднем по стране морские поставки нефти к настоящему времени в мае были примерно на 400 000 баррелей в день выше, чем в феврале», — говорится в материале.

22 мая агентство Bloomberg со ссылкой на собственные данные по отслеживанию судов сообщило, что Россия продолжает увеличивать поставки нефти морским путем. за четыре недели объем нефти, перевозимой по морю, составил почти 4 млн баррелей в сутки (б/с). Объемы поставок более чем на 1,2 млн б/с превышают показатели конца 2022 года.

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