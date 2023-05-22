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Набиуллина посетит Тегеран для обсуждения вопроса подписания соглашений

Замглавы Центробанка Ирана анонсировал визит Набиуллиной в Тегеран 23 мая

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Reuters

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 23 мая посетит Тегеран с официальным визитом. Об этом сообщил заместитель главы Центробанка Ирана Мохсен Карими, написало агентство Tasnim.

По словам замглавы Банка Ирана, Набиуллина в рамках переговоров обсудит с иранским коллегой вопросы подписания соглашений, которые обсуждали ранее.

Никаких других подробностей Карими не разгласил. В российском Центробанке к настоящему моменту никак не комментировали эту информацию.

Во второй половине марта заместитель министра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Шалбафиян заявил, что российскую платежную систему «Мир» могут запустить в стране в скором времени.

В середине января газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение исполнительного директора Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александра Бражникова написала о рассмотрении со стороны Центрального банка Ирана возможности создания при участии России некоего токена Персидского региона. Предполагается, что его можно будет использовать в качестве платежного средства во внешнеторговых расчетах вместо доллара, рубля и иранского риала.

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