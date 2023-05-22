В Калужской области загорелся пункт выдачи Wildberries

МЧС по Калужской области сообщило, что в Обнинске загорелся один из пунктов выдачи Wildberries. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Как говорится в публикации, информация о задымлении поступила в 5:49. В ликвидации пожара участвовали девять человек и три единицы техники, отметили в пресс-службе. Возгорание потушили, пострадавших нет.

«Причиной возгорания стало короткое замыкание. В результате пожара серьезно повреждено или уничтожено имущество, помещение пункта выдачи площадью 50 квадратных метров закопчено продуктами горения», — передавала «Калуга 24».

Telegram-канал Mash сообщал, что огонь перекинулся с пункта Wildberries на помещение военкомата.

По информации «Калуги 24», сгоревший пункт выдачи Wildberries располагался на первом этаже трехэтажного здания, по соседству с призывной комиссией. Помещение призывной комиссии не пострадало, также подтверждалось в материале.

Еще один пожар в здании, где располагался военкомат, 22 мая произошел в Москве, сообщает РБК. Речь идет о военкомате Преображенского района. Открытое возгорание ликвидировано, пострадавших нет.