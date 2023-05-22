Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Калужской области загорелся пункт выдачи Wildberries

РБК: в МЧС сообщили о пожаре на одном из пунктов выдачи Wildberries в Обнинске

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

МЧС по Калужской области сообщило, что в Обнинске загорелся один из пунктов выдачи Wildberries. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Как говорится в публикации, информация о задымлении поступила в 5:49. В ликвидации пожара участвовали девять человек и три единицы техники, отметили в пресс-службе. Возгорание потушили, пострадавших нет.

«Причиной возгорания стало короткое замыкание. В результате пожара серьезно повреждено или уничтожено имущество, помещение пункта выдачи площадью 50 квадратных метров закопчено продуктами горения», — передавала «Калуга 24».

Telegram-канал Mash сообщал, что огонь перекинулся с пункта Wildberries на помещение военкомата.

По информации «Калуги 24», сгоревший пункт выдачи Wildberries располагался на первом этаже трехэтажного здания, по соседству с призывной комиссией. Помещение призывной комиссии не пострадало, также подтверждалось в материале.

Еще один пожар в здании, где располагался военкомат, 22 мая произошел в Москве, сообщает РБК. Речь идет о военкомате Преображенского района. Открытое возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях