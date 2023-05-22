Российский рынок курьерской доставки увеличился в 2022 году на 20%, до 1,7 трлн руб.

В России объем рынка курьерской доставки вырос по итогам 2022 года на 20% относительно 2021 года, до 1,7 трлн руб. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на данные Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

Согласно исследованию РАЭК, лидером рынка стал сегмент доставки товаров электронной коммерции. В прошлом году на него пришлось 46% объема всего рынка в денежном выражении. Второй по величине — сегмент e-grocery (30%), третий — доставка готовой еды из ресторанов (13%), четвертый — доставка документов, корреспонденции и посылок (9%).

В основном передачей товаров занимаются маркетплейсы и курьерские службы магазинов. В топ-5 компаний вошли онлайн-ритейлер Wildberries и Ozon, магазин электроники «М.Видео-Эльдорадо», сеть по продаже продуктов для здорового питания «ВкусВилл» и розничный продавец X5 Group.

Среди логистических компаний, оказывающих услуги по доставке, лидерами являются Почта России, СДЭК, «Яндекс Доставка», DPD.

Во второй половине марта компания Wildberries совместно с партнерами запустила тестовую доставку сверхгабаритных товаров в ряде регионов России.