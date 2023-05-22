В Белоруссии подешевеют вклады и кредиты

Нацбанк Белоруссии заявил, что снизит ставку рефинансирования с 10% до 9,75% годовых с 31 мая. Это следует из сообщения финансового регулятора.

«С 31 мая 2023 года ставка рефинансирования снижается с 10 до 9,75% годовых, ставка по кредиту овернайт — с 11 до 10,75% годовых, ставка по депозиту овернайт — с 9 до 8,75% годовых», — отмечается в сообщении.

Нацбанк объяснил свое решение снижением темпов месячной инфляции, что вносит свой вклад и в уменьшение годового темпа прироста потребительских цен. Как уточнил регулятор, в апреле 2023 года инфляция составила 4,7% против 6% в марте. Годовая базовая инфляция упала до 4,6% против 5,6% в предыдущем месяце.

«В ближайшие месяцы ожидается сохранение низких месячных темпов прироста потребительских цен. Показатель годовой инфляции будет находиться ниже 5», — говорится в сообщении.

При этом Нацбанк назвал проинфляционные риски умеренными.

Следующие решения по ключевой ставке регулятор будет принимать с учетом фактической и ожидаемой инфляции, событий на финансовом рынке, влияния на них внешних факторов.

Когда регулятор снижает ключевую ставку, это влечет снижение ставок по вкладам и кредитам. Как пишут белорусские СМИ, ставка рефинансирования Нацбанка задает стоимость денег в экономике. Грубо говоря, по этой ставке центробанк кредитует коммерческие банки. Часто банки, выдавая займы потребителям, формируют свою ставку по формуле «ставка рефинансирования плюс N процентных пунктов». То есть при изменении ставки рефинансирования автоматом корректируются ставки по кредитам для бизнеса и физлиц.