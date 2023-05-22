Товарооборот Таджикистана и России в 2022 году увеличился почти на четверть

Начальник управления стран СНГ Министерства иностранных дел Таджикистана Ахмад Саидмуродзода заявил о существенном росте российско-таджикского товарооборота, сообщает агентство «Интерфакс».

Так, торговля между Россией и Таджикистаном в 2022 году выросла почти на 23,7% и составила около $1,7 млрд. За год товарооборот увеличился на $321 млн.

По словам чиновника, в 2023 году имеются все возможности для того, чтобы двусторонняя торговля достигла $2 млрд.

Саидмуродзода заявил о необходимости реализации крупных инвестиционных проектов. Он призвал компании, являющиеся «настоящими локомотивами российской экономики», использовать имеющиеся в Таджикистане огромные ресурсы в горнодобывающей, металлургической, нефтегазохимической сферах.

Ранее сообщалось, что Международный Исламский банк развития (ИБР) выделит Таджикистану $450 млн на реализацию проектов в приоритетных сферах экономики. В частности деньги направят на развитие зеленой энергетики, строительство дорог и образовательных учреждений, ирригацию сельскохозяйственных угодий, создание текстильных предприятий и логистических центров, производство халяльной продукции.