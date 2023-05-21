WSJ: Adidas запланировал закрыть дыру в бюджете при помощи налаживания бизнеса в Китае

Немецкая компания Adidas пытается закрыть дыру в бюджете после того, как она покинула российский рынок. Теперь же бренд собирается наладить бизнес в Китае. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Adidas стремится оправиться после ряда недавних трудностей, среди которых закрытие магазинов в России, и потеря прибыльного партнерства с Канье Уэстом. Для этого бренд налаживает бизнес в Китае, но и там все непросто, так как китайский рынок и так занят многими крупными игроками, отметили в публикации.

По данным газеты, вернуть любовь к бренду у Adidas, скорее всего, не получится. За время пандемии коронавируса китайцы нашли для себя множество своих спортивных брендов.

20 мая РИА Новости сообщили, что Adidas начнет распродажу линейки спортивной обуви и одежды Yeezy, разработанной совместно с рэпером Канье Уэстом, в конце мая.

До этого газета «Известия» со ссылкой на экспертов компании CORE.XP писала, что магазины с одеждой и обувью фирмы Adidas, возможно, откроются в России до конца 2023 года. При этом вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин назвал в качестве сроков открытия магазинов конец лета и начало осени.