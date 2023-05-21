Премьер Японии Кисида заявил об усилении G7 контроля по соблюдению антироссийских санкций

Страны-участницы G7 усилят контроль над соблюдением санкций против России. Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает «Прайм».

«Мы усилим санкции против России, чтобы эффект от них был определенным, мы договорились усилить меры», — отметил Кисида.

По его словам, меры контроля должны быть усилены, чтобы российская сторона не могла каким-либо образом избегать влияния санкций или уклоняться от них.

18 мая РБК со ссылкой на сайт МИД Финляндии писал, что приграничные с Россией и Белоруссией европейские государства усилят координацию по соблюдению международных санкций. Об этом договорились Эстония, Латвия, Литва, Польша, Норвегия и Финляндия.

До этого в Минэкономразвития заявили, что в своем экономическом прогнозе на 2023–2024 годы Еврокомиссия (ЕК) фактически признает эффективность работы российского правительства по преодолению последствий санкционного давления.

До этого агентство Reuters сообщило, что лидеры стран G7 на саммите в Японии планируют объявить о новых мерах по ужесточению санкций против энергетического сектора России и об ограничениях экспорта.