Стоимость аренды квартир в России незначительно снизилась в мае на фоне приближающегося лета

На рынке долгосрочной аренды России в мае началось сезонное затишье в ожидании лета, отчего цены немного снизились. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка.

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в мае составила 21,3 тыс. рублей. Двухкомнатные же обойдутся в 31,4 тыс. рублей в месяц. По сравнению с апрелем цены сн6изились на 0,5% и 0,9% соответственно.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что за последние несколько недель спрос на аренду жилья сократился на 12%, что является стандартным сезонным трендом. Несмотря на возросшую активность арендаторов, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, большая часть из них не хотят платить больше.

Аналитики посчитали, что лето всегда является достаточно спокойным периодом на рынке аренды жилья. Поэтому серьезных изменений в ценах в этот период не будет. При этом рост активности будет наблюдаться лишь к августу пред началом традиционного высокого осеннего сезона.

В конце апреля газета «Коммерсантъ» писал, что рынок долгосрочной аренды в России начал постепенно восстанавливаться, так как ставки в большинстве крупных городов за месяц выросли.